На детские пособия кыргызстанцы покупали водку. А теперь начнут работать?

С 1 января 2018 года в Кыргызстане вступит в силу новый закон о госпособиях.

Согласно документу, единовременное пособие при рождении каждого ребенка (суйунчу) в размере 4 тысяч сомов и ежемесячное пособие в 700 сомов по уходу за каждым ребенком до 3 лет будут получать все семьи независимо от уровня дохода — будь то безработный, депутат, судья или чиновник.

Кроме того, законом предусмотрено ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Кто за, а кто и против

И если суйунчу все одобрили — кто же будет против дополнительной помощи, которой хватит аж на пять упаковок памперсов, то поддержка многодетных вызвала недовольство. Получатели уже начали писать письма депутатам, а в отдельных регионах — выходить на акции протеста.

Оно и понятно, размер пособия для малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, действительно сократят.

Сегодня, по данным Минсоцразвития, пособие по малообеспеченности составляет в среднем 874 сома на одного ребенка. После вступления закона в силу из них останется только 500 сомов. Причем выплату будут получать не на каждого ребенка, а начиная с третьего.

К примеру, с учетом высокогорья в Нарыне на троих детей, по словам чиновников, родители получали около 3,5 тысячи сомов. Новый закон урежет сумму до минимума.

Эти деньги не на водку!

«Есть много недовольных», — призналась ИА «24.kg» министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

И в первую очередь недовольны те, кто по действующему закону не должны были получать пособия. Таалайкуль Исакунова

«Дело в том, что здесь очень много коррупционных механизмов. Многие граждане привыкли жить только на пособия, возможно, даже незаконно их получая. Причем эти деньги прямо на ребенка не тратились. Есть случаи, когда взрослые люди тратят пособия на водку!» — возмущена министр.

Пособия — не пожизненная доплата

«Пособия назначают максимум на 20 месяцев. И каждый год семья должна подтверждать, является ли она малообеспеченной. Изначально пособия не были пожизненными, в какие они сегодня превратились, потому что люди получают их по 20 лет. Сначала получали на детей, а сейчас уже и на внуков», — рассказала ИА «24.kg» начальник управления госпособий и денежных компенсаций Минсоцразвития Жыпара Рысбекова.

Закон о госпособиях предусматривает переходный период. Граждане, которым в 2017-м назначили пособия, будут получать их в том же размере до того месяца в 2018-м, до которого им определили. Однако если есть желание, граждане могут обратиться за оформлением пособий по новому положению.

Те, кто митингуют в Нарыне, не получают пособия. Мы были там пять дней, ходили по домам, выясняли. Это местные активисты, которые просто раскачивают ситуацию. Жыпара Рысбекова

Некоторых граждан, которые получают внукам социальные пособия по инвалидности, по ее словам, вводят в заблуждение. Пособия для этой категории остаются в том же размере.

«Что касается многодетных семей, имеющих трех и более детей, поддержка по новому закону будет только с третьего ребенка и последующих детей. А люди требуют, чтобы и первых двух включили. Но если включить всех детей, то на каждого ребенка придется всего лишь по 113 сомов. Исследования показывают: семьи, которые имеют трех и более детей, в большей степени рискуют оказаться в числе бедных. Поэтому поддержка будет оказываться только многодетным», — поясняет Жыпара Рысбекова.

Зачем менять систему

Спустя много лет в Минсоцразвития признают: действующая система начисления пособий — коррупционная. Очень много лиц было заинтересованных, которые «тем или иным способом получали фиктивные справки». Очень многие работают в теневом секторе, не показывая свой доход, но годами получали пособие.

«Были и другие проблемы — по исключению совокупного дохода семьи. Депутаты Жогорку Кенеша не раз поднимали вопрос исключения из совокупного дохода пенсий родителей и по инвалидности. Поэтому новый закон является альтернативой исключению пенсий, искоренению коррупции», — добавляет Жыпара Рысбекова.

За 20 лет министерство перепробовало все методы по улучшению адресности помощи малообеспеченным семьям. И холодильники считали, и земли... Несмотря на это, в систему продолжали попадать небедные семьи. Жыпара Рысбекова

«К сожалению, мы не можем учесть все доходы семьи. Очень много случаев, когда во дворе стоит автомобиль, а хозяева говорят — что не их. Такая же ситуация с живностью, с земельными участками. Многие оплачивают контракт своим детям на обучение в вузах, а говорят, что им помогает родственник. Получатели пособий умудряются даже оформлять микрокредиты!» — приводит она примеры обмана со стороны населения.

«Кроме того, по всей республике у нас безотцовщина. У всех гражданский брак, мужья бросили, детям фамилию отцовскую не дают. Всем им платят пособия, — добавляет начальник управления. — Люди привыкли получать выплаты. Тем более мы ежегодно повышали их размер. Пособия превратились в постоянный источник доходов вместо заработной платы. Многие семьи отказывались работать, предпочитая получать государственную помощь».

В Минсоцразвития успокаивают: люди не останутся без средств к существованию. Большая часть населения и сегодня занята в неформальном секторе, одни по найму делают ремонт, другие что-то перепродают, выкручиваются, одним словом. И «наш менталитет в беде никого не оставит».

Сотрудники министерства считают, что «здесь высока роль органов местного самоуправления, которые должны сопровождать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации».

«Пока мы не заставим ОМСУ работать со своим населением, так и будет продолжаться. Они все передали государству — здравоохранение, образование, а сами выдают только справки о проживании и определяют места на кладбище», — резюмировала Жыпара Рысбекова.

Позиция министерства вроде понятна: невозможно при помощи вранья всю жизнь выезжать за счет других. Поймут ли это те, кто останется без пособий?