Пособия детям. Поддержка богатых за счет бедных?

Депутаты продолжают вносить инициативы, которые порождают больше вопросов и недоумения, нежели понимания. Одна из них — о реформе системы государственных пособий.

Законопроект предполагает оказание господдержки в фиксированном размере (вне зависимости от уровня доходов семьи).

В случае рождения ребенка — в виде единовременной выплаты (суйунчу); ежемесячные пособия по уходу за ребенком до трех лет; ежемесячные пособия семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Суйунчу составит 4 тысячи сомов (5 тысяч - живущим в условиях высокогорья), ежемесячные пособия детям до трех лет – 700 сомов (875 для высокогорья), пособия многодетным – 500 сомов (625 в высокогорье) на ребенка.

Если сейчас пособия выплачивают только семьям с низким уровнем дохода, то по замыслу инициаторов пособия будут получать абсолютно все. Даже обладатели трех квартир или крупного бизнеса.

Откуда деньги?

Профильный комитет Жогорку Кенеша уже поддержал законопроект в трех чтениях. Народные избранники спешат принять закон до ухода на летние каникулы. В случае если палата поддержит, а президент страны подпишет документ, закон вступит в силу 1 января 2018 года.

На реализацию закона потребуется около 8 миллиардов сомов.

Или примерно на 2 миллиарда сомов больше, чем выделяется сейчас. Хотя число получателей увеличится более чем вдвое — с 279 тысяч до 660 тысяч. Экономить будут, очевидно, за счет сокращения ныне действующих пособий.

Сегодня, по данным Минсоцразвития, пособие по малообеспеченности составляет в среднем 874 сома на одного ребенка. После принятия закона из них останется только 500 сомов. Эти получатели, а их около 90 тысяч семей, однозначно будут против сокращения.

Кстати, в октябре 2017-го для этой категории граждан планировалось повысить выплаты. Теперь этого делать не будут.

Искоренили неискоренимое

Депутаты аргументируют необходимость законопроекта: он поможет искоренить коррупцию. Перестать проверять уровень дохода получателей — самый легкий путь. Ведь, несмотря на громкие заявления о борьбе с коррупцией, в сфере назначения госпособий ее победить не удалось. Это признает и сама министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

Сегодня среди получателей можно найти вполне обеспеченных граждан. В то время как действительно бедные не могут получить доступ к госуслугам из-за правовой безграмотности и отсутствия документов. Но помочь им ни государство, ни депутаты не спешат.

Не думаю, что после внедрения пособий богатые граждане ради 700 сомов в месяц побегут в очередь за оформлением бумаг. А вот нечистые на руку сотрудники могут воспользоваться этим и получать за них деньги. Ведь известно немало случаев, когда за инвалидов, ветеранов или вовсе умерших чиновники получали путевки на курорт, а за пожилых — пенсии.

Резкие повороты в соцполитике

«Совершенно непонятно, почему так неожиданно и резко меняется вся политика соцзащиты. Если мы вдруг открыли нефтяные месторождения и оттуда со следующего года вдруг поступят десятки миллиардов, тогда понятно. А если просто решили заняться популизмом, то это абсолютно безответственно», — считает бывший замминистра социального развития Эдиль Байсалов.

Двадцать лет отстраивать политику адресной помощи, израсходовать на это столько сил и средств, и вдруг одномоментно отказаться - так не бывает. Эдиль Байсалов

«Сейчас главным приоритетом соцзащиты должно быть немедленное внедрение не менее 500 новых штатных единиц соцработников по детям, обеспечение их транспортом, выделение денег в поддержку фостерных семей и временных центров. Конечно, надо обратить внимание и на наших детей с особыми нуждами, выделять постоянные гранты общественным организациям, работающим в этой сфере. Все это требует лишь 100–150 миллионов сомов дополнительных расходов. Но при должных усилиях может кардинально переломить ситуацию», — считает он.

«Что касается детских пособий, то мы должны отказаться от абсолютно антинародной политики, когда мы отказываем в пособиях нищей семье только на том основании, что с ними живет бабушка с пенсией. Первым шагом мы должны исключить пенсии из расчета доходов нуждающихся семей. Это самый больной вопрос, когда государство перекладывает социальную защиту детей на престарелое поколение, которое вместо заслуженного и достойного отдыха вынуждено делить свои крошки с внуками», — отметил Эдиль Байсалов.

Конечно, в идеале мы должны прийти к тому, чтобы государство выделяло пособия всем детям. Но сейчас для нашего тощего бюджета это просто издевательство. Издевательство и преступление перед действительно нуждающимися семьями, которые на грани выживания. Эдиль Байсалов

Суйунчу. Кто больше?

Кстати, на рассмотрение парламента поступил еще один законопроект, одним из инициаторов которого выступил депутат Дастанбек Джумабеков. Нардеп вместе с коллегами-мужчинами предлагает выплачивать при рождении и усыновлении ребенка до одного года пособия в 30 тысяч сомов с постепенным увеличением.

Пособия будут без исключения всем новорожденным, без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои, на бедных и богатых. Дастанбек Джумабеков

Если депутаты поддержат предложение, то уже с 15 января 2018 года пособие составит 30 тысяч сомов, в 2019-м — 40 тысяч, в 2020-м — 50 тысяч сомов. Нагрузка на республиканский бюджет составит от 4,665 миллиарда до 7,776 миллиарда сомов в год.

Откуда столько денег, тоже непонятно.

А вот желание завести ребенка на фоне такой громкой заботы о материнстве и детстве у некоторых граждан уже появилось.

Иждивенческий настрой

Обычно такие меры принимают в странах, где есть проблемы с демографией. Там идут даже на крайние меры, вводя налог на бездетность. Но эта история не о Кыргызстане. Проблем с рождаемостью у нас нет. Зато высок уровень бедности, как и уровень иждивенчества среди граждан.

Организации, оказывающие помощь так называемым уязвимым слоям населения, предлагают им найти работу. Но те отказываются: легче ходить с протянутой рукой, поглядывая на государство и неравнодушных соотечественников.

«Эти семьи сами никуда не стремятся. Они привыкли, что их накормят, оденут. На всем готовом, все им чем-то обязаны. Каждый раз звонят только с одним вопросом: когда будут продукты? А предложишь помощь психолога, работу или позовешь на тренинги, они сразу же испаряются. А как снова нужны вещи, появляются», — отметил глава общественного фонда «Защита прав детей-сирот в Кыргызстане» Игорь Беляев.

Да, помощь государства действительно уязвимым нужна. Не лучше ли миллиарды, направляемые на пособия, потратить на открытие яслей и детских садов, чтобы мамаши могли при желании работать? На создание рабочих мест, увеличение зарплаты? Тогда и потребность в смешных пособиях отпадет. На эти 700 сомов даже памперсов на месяц не купишь.