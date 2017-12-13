В Нарыне протестуют против нового закона о госпособиях.

«Вчера к нам приезжала представитель Министерства труда и социального развития. Всех людей собрали, провели разъяснительную работу, жители внесли свои предложения, мы пообещали передать их в правительство и Жогорку Кенеш. Вроде все согласились. А сегодня в Нарыне снова собралась группа из 15-20 человек и требуют решить этот вопрос», — сказал ИА «24.kg» полномочный представитель правительства КР в Нарынской области Аманбай Кайыпов.

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Новый закон о госпособиях вступит в силу с 1 января 2018 года. Выплаты будут получать все семьи, включая единовременное пособие при рождении каждого ребенка (суйунчу) в размере 4 тысяч сомов и ежемесячное пособие по уходу за каждым ребенком до 3 лет — 700 сомов. А вот размер пособия для малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, действительно сократят.

Сегодня, по данным Минсоцразвития, пособие по малообеспеченности составляет в среднем 874 сома на одного ребенка. После вступления закона в силу из них останется только 500 сомов.