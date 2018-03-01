Депутат возмущен: суйунчу не платят, и за ним приходится бегать

Член парламентской фракции СДПК Аида Касымалиева считает, что в Кыргызстане пока не удалось побороть коррупцию в вопросе выплаты пособий, в частности, суйунчу за рождение ребенка.

По ее словам, выплату денег за новорожденного разрекламировали, руководство Министерства труда и социального развития хвасталось, что заявления будут электронными, а получение выплат упростится.

Но на деле ничего не произошло. Мне поступают обращения и звонки от родителей. Они пишут, что им приходится много бегать, чтобы получить эти 4 тысячи сомов. Аида Касымалиева

«С них требуют 500 сомов, потом еще 100 сомов на свидетельство. Работы в электронном формате нет. Родителям приходится в бумажном виде сдавать дела из Минсоцразвития», — рассказала она.

Она добавила, что 15 февраля суйунчу выплатили 327 семьям. «У нас в стране ежегодно рождается около 150 тысяч детей. Поделите теперь это количество на 12 месяцев. Скольким пособия выплатили?» — заключила нардеп.

Отметим, для подачи заявления на получение пособия необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, справку с места жительства.