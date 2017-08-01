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Общество

Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон «О государственных пособиях».

Закон принят Жогорку Кенешем 21 июня.

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Согласно статье 5 устанавливаются следующие виды государственных пособий:

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;

— ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет;

— ежемесячное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.

Размер госпособий ежегодно устанавливается правительством исходя из возможностей бюджета и состояния экономики и с учетом прожиточного минимума.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.
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