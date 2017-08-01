Подписан закон о выплате суйунчу за рождение ребенка

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон «О государственных пособиях».
Закон принят Жогорку Кенешем 21 июня.
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Согласно статье 5 устанавливаются следующие виды государственных пособий:
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;
— ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет;
— ежемесячное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение.
Размер госпособий ежегодно устанавливается правительством исходя из возможностей бюджета и состояния экономики и с учетом прожиточного минимума.
Закон вступит в силу 1 января 2018 года.