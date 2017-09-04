Спортивный календарь с 4 по 10 сентября

29 августа — 5 сентября. Чемпионат мира по уличному футболу. Осло (Норвегия)

На ЧМ-2016 женская сборная Кыргызстана заняла второе место. Удачно начался для нее и нынешний турнир: на старте группового этапа она выиграла три матча.

2-9 сентября. Чемпионат мира по тогуз-коргоолу. Астана (Казахстан)

Соревнования проходят в рамках Всемирной выставки «Экспо-2017». От Кыргызстана участвуют девять игроков.

2-11 сентября. Чемпионат мира по армрестлингу. Будапешт (Венгрия)

Кыргызстан представляют 14 спортсменов. Они выступают в нескольких категориях, в том числе среди взрослых, ветеранов и ЛОВЗ.

4-8 сентября. Международные соревнования «Кубок президента Казахстана» по футболу. Алматы

Турнир проводится в десятый раз. Участвуют восемь сборных, составленных из игроков 2001 года рождения и младше. На предварительном этапе их разделили на две группы. Сборная Кыргызстана играет в одной группе с командами России, Таджикистана и Узбекистана.

4-10 сентября. Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Афины (Греция)

Это третий борцовский ЧМ за последний месяц. В начале августа в Финляндии отношения выясняла молодежь, а в конце во Франции боролись взрослые. Настал черед кадетов. На прошлогоднем мировом первенстве у кыргызстанцев было шесть медалей. Решительно настроены они и теперь.

4-11 сентября. Международные Иссык-Кульские игры. Бактуу-Долоноту

Соревнования проводятся в 17-й раз. Девиз — «Азия — регион сотрудничества и мира». Запланированы турниры по армрестлингу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, сумо, футзалу и другим видам спорта.

5 сентября. Отборочные соревнования на Кубок Азии-2019 по футболу, третий тур. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 20.00

Сборная Кыргызстана — сборная Мьянмы.

В этой игре кыргызстанцам остро необходимо выигрывать. Они стартовали в отборочном турнире с домашней победы над командой Макао, однако во втором туре в гостях уступили Индии. В рамках подготовки к матчу с Мьянмой крупно проиграли Узбекистану.

8 сентября. Международные соревнования WEF 39 Global 9 по кулатуу эртаймаш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Состоится 17 схваток среди бойцов-профессионалов из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

9 сентября. Международные соревнования UFC 215 по смешанным единоборствам. Эдмонтон (Канада)

В программе девять мужских и три женских поединка. В главном женском бою схлестнутся Аманда Нуньес (Бразилия) и Валентина Шевченко (Кыргызстан). Они оспорят титул чемпионки UFC в категории до 61,2 килограмма. Поединок должен был состояться два месяца назад, но из-за болезни Нуньес его перенесли.

9 сентября. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 16-й тур

«Алга» (Бишкек) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата). Бишкек,

«Кара-Балта» — «Алай» (Ош). Кара-Балта.

До конца чемпионата командам осталось провести по пять матчей. «Алай» уверенно лидирует в турнирной таблице и уже в этом туре имеет теоретические шансы оформить очередной чемпионский титул.

9-10 сентября. Республиканские соревнования по быстрым шахматам. Кара-Ой

В программе — турниры среди детей (7, 9, 11 и 13 лет) и взрослых. Участники оспаривают Кубок полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

9-16 сентября. Чемпионат Азии по плаванию. Ташкент (Узбекистан)

От Кыргызстана участвуют семь пловцов, в том числе Кирилл Вайс, Станислав Карнаухов и Денис Петрашов.

10 сентября. Международные соревнования Veles Fighting Championship по смешанным единоборствам. Донецк (Украина)

Участвуют спортсмены из Беларуси, Камеруна, Кыргызстана, России и Украины. Нашу страну представляют семь бойцов.

10 сентября. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 16-й тур

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Дордой» (Бишкек). Кант.

Команды борются за «серебро» чемпионата. «Абдыш-Ата» опережает «Дордой» на три очка и в случае победы в этой игре существенно увеличит свои шансы на второе место.

10 сентября. Чемпионат мира по триатлону Ironman 70.3. Чаттануга (США)