Бой Валентины Шевченко на турнире UFC отменили

Бой Валентины Шевченко на международном турнире UFC 213 по смешанным единоборствам (ММА) отменили. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Соревнования должны были состояться вечером 8 июля в городе Лас-Вегасе (утром 9 июля по бишкекскому времени). Бой между Валентиной Шевченко (КР) и Амандой Нуньес (Бразилия) в весовой категории 61,2 килограмма был одним из главных и ожидаемых спортивных событий лета в мире ММА и главным на данном турнире. В нем должен был разыгрываться титул чемпионки UFC – наиболее известной и престижной серии турниров по ММА. Шевченко собиралась взять у соперницы реванш за единственное поражение в UFC.

Однако за несколько часов до начала состязаний поединок отменили. Бразильянку госпитализировали; причина госпитализации не уточняется. «Возможно, бой между Шевченко и Нуньес состоится 9 сентября в рамках соревнований UFC 215», - сказал президент UFC Дэйна Уайт.