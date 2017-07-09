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Спорт

Бой Валентины Шевченко на турнире UFC отменили

Бой Валентины Шевченко на международном турнире UFC 213 по смешанным единоборствам (ММА) отменили. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Соревнования должны были состояться вечером 8 июля в городе Лас-Вегасе (утром 9 июля по бишкекскому времени). Бой между Валентиной Шевченко (КР) и Амандой Нуньес (Бразилия) в весовой категории 61,2 килограмма был одним из главных и ожидаемых спортивных событий лета в мире ММА и главным на данном турнире. В нем должен был разыгрываться титул чемпионки UFC – наиболее известной и престижной серии турниров по ММА. Шевченко собиралась взять у соперницы реванш за единственное поражение в UFC.

Однако за несколько часов до начала состязаний поединок отменили. Бразильянку госпитализировали; причина госпитализации не уточняется. «Возможно, бой между Шевченко и Нуньес состоится 9 сентября в рамках соревнований UFC 215», - сказал президент UFC Дэйна Уайт. 
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