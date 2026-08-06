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Общество

В России вводится наказание за продажу sim-карт мигрантам без IMEI

Сегодня в России вступил в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Документом вводится уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Речь идет о продаже мигрантам сим-карт без указания идентификатора мобильного телефона (IMEI-кода), в котором они будут использоваться, или с внесением в договор заведомо ложных сведений, пояснил глава Государственной думы Вячеслав Володин.

За данное преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 1 года.

Ранее в РФ в рамках комплекса мер «Антифрод 2.0» было предусмотрено создание базы IMEI-кодов мобильных устройств, которую будут наполнять операторы связи и органы власти.

По словам предстедателя Госдумы, это позволит оперативно выявлять сим-карты, сим-боксы и телефоны, задействованные в противоправной деятельности, и, как следствие, пресекать ее.

С 2025 года в стране действует ограничение числа мобильных номеров, которые могут регистрировать на свое имя мигранты (не более 10).

В первом полугодии 2026 года зафиксировано на 39,1 процента меньше преступлений в сфере телефонного мошенничества, чем за аналогичный период прошлого года.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384308/
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