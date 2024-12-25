Дворец президента, избиения иностранцев. Что писали о Кыргызстане зарубежные СМИ

В 2024 году Кыргызстан по сравнению с 2023-м был не частым гостем новостных лент зарубежных СМИ. Но если о нас и писали, то зачастую со знаком минус.

Были, конечно, и хорошие новости. Правда, касались они в основном достижений наших спорстменов на Олимпийских играх во Франции.

Мы собрали для вас топ упоминаний о Кыргызстане на страницах мировых медиа. Подробности у 24.kg.

Репортер? В тюрьму!

В середине января Кыргызстан побил рекорды по появлению на сайтах иностранных информационных и аналитических порталов из-за массовых арестов журналистов из команды расследователя Болота Темирова.

«Журналисты за решеткой. Что происходит со СМИ в Кыргызстане?» — под таким заголовком вышла статья в DW. Автор процитировала заявление представительства Европейского союза в КР и посольств 13 европейских стран, в том числе Германии, в связи с задержаниями, масштабными обысками и конфискацией собственности у независимых СМИ.

Журналист DW побеседовала с доцентом Академии ОБСЕ в Кыргызстане Эмилем Джураевым и привела его высказывание о том, что «в КР уже не первый раз и не первый год происходит процесс сужения пространства гражданских свобод, в том числе свободы слова, свободы печати и выражения». Джураев также отметил, что «власти все чаще обращаются к методам подавления, методам воздействия через правоохранительные органы, аресты и привлечение к уголовной ответственности».

Сейчас происходит что-то похожее на самые худшие времена для свободы слова. Это сопровождается довольно широкой риторикой со стороны власть имущих, которые систематически и сильно обобщающе отвергают все независимые СМИ. Эмиль Джураев

The Insider взял комментарий у самого Болота Темирова и попросил разъяснить, с чем он связывает водворение в СИЗО бывших и нынешних сотрудников своего проекта Temirov Live.

«Мы связываем это с нашей журналистской деятельностью. Мы недавно публиковали расследование о министре внутренних дел, а также ряд расследований о членах семьи президента. Бывшие работники Temirov Live также являются ведущими расследователями и журналистами в своих редакциях. А один из них открыл собственное медиа. Статья «Призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР абсурдная. Ни в одном материале никогда не было какого-либо призыва. Кстати, вместе с нашими бывшими сотрудниками в МВД доставлен и допрошен человек, который давал нам интервью о министре внутренних дел, что также доказывает — дело связано с нашими расследованиями, а статья — лишь ширма», — заявил Болот Темиров.

Популярное французское издание Le Monde тоже посвятило материал беспрецедентным арестам. Но героем своей статьи репортер сделала акына Азамата Ишенбекова. Он задержан вместе с членами команды Темирова.

«В Кыргызстане власть подавляет рифму» — так озаглавило статью Le Monde.

«Очень популярные в этой центральноазиатской стране традиционные поэты, или акыны, в свою очередь, подвергаются цензуре и репрессиям, которые авторитарный режим президента Садыра Жапарова навязывает гражданскому обществу с 2021 года», — написала корреспондент.

Вам можно, а нам нет?

Так названа публикация в Zakon.kz. В ней журналист кратко пересказал, что ответил президент Садыр Жапаров на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена. Последний «выразил обеспокоенность по поводу внесения изменений в Закон «О некоммерческих организациях». Документ на тот момент находился на рассмотрении Жогорку Кенеша и прошел этап первого чтения.

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Автор материала, не расставляя акцентов, разместил выдержки из ответа главы КР. К примеру, вот такой абзац: «Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства... Цель проекта закона — внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в Кыргызской Республике».

Или такой: «Как нам известно, в законе FARA (закон об иноагентах от 1938-го в США. — Прим. 24.kg) статус иностранного агента предусмотрен не только для средств массовой информации, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения — задержка регистрации или отказ от нее чреваты не только административным, но и уголовным наказанием. В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя?»

Ответ Садыра Жапарова процитировал и российский «ТАСС». Контекст получился отличным от Zakon.kz.

«В тексте были даны аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране», — пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана.

Авария на ТЭЦ. Бишкек замерзает

2 февраля 2024 года ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, госпитализировали только троих, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

«Медуза» написала о ЧП, процитировав главу МЧС КР Бообека Ажикеева. Чиновник не исключил диверсию.

Еще об аварии рассказала в дайджесте «Новая газета-Европа». Корреспондент указал, что в столице Кыргызстана взорвалась единственная теплоцентраль и жители многоквартирных домов остались без отопления.

А вот «ТАСС» заменил запрещенное в использовании российскими провластными ресурсами слово «взрыв» «нештатной ситуацией».

«Привет из Баку. Приехать не могу»

В марте бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова экстрадировали из столицы Азербайджана по запросу ГКНБ Кыргызстана. Госкомитет направил письмо коллегам в Баку о его задержании и дальнейшей переправке в нашу республику.

Выяснилось, что Райымбек Матраимов связан с задержанными в КР членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство страны. ГКНБ Кыргызстана

Экс-заместитель главы ГТС проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

Это событие зарубежные медиа своим вниманием не обошли. The Insider побеседовал с племянником Райымбека Матраимова (сын Искендера Матраимова. — Прим. 24.kg) Мирланбеком. Он назвал обвинения, выдвинутые против его дяди, бредовыми.

«Из своих источников нам известно, что задержанные азербайджанцы — это, вообще, случайные люди, которые в гости к кому-то приехали в Бишкек. На допросе они сказали, что ни моего дядю, ни его братьев знать не знают. Я сомневаюсь, что Райымбеку действительно предъявят обвинения в подготовке покушения», — заявил изданию родственник одиозного таможенника.

А вот когда Матраимова суд отпустил, приговорив его к выплате штрафа, Fergana.ru написала, что «истинной причиной освобождения стала выплата им государству кругленькой суммы — $200 миллионов».

«Иноагенты» отечественного производства

В середине марта депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях». В апреле президент Садыр Жапаров его подписал.

Согласно поправкам, предложенным депутатом парламента Надирой Нарматовой, «политически ориентированные НПО, финансируемые из-за рубежа, получат статус иностранного представителя». Они будут включены в специальный реестр Минюста.

Эта новость наделала много шума не только дома, но и за рубежом.

Служба RFI попросила прокомментировать это законодательное новшество координатора общественного объединения «Бир Дуйно Кыргызстан» Мурата Карыпова. Он рассказал, чем опасен документ.

«Политическая деятельность — понятие очень абстрактное. То есть фактически деятельность любой организации в той или иной степени можно рассматривать как политическую, особенно если это касается, например, адвокатов, кампаний защиты прав граждан, предоставления правовых консультаций, участия в процессах принятия решений. Таким образом, деятельность, которой занимаются большинство организаций, подпадает под это определение», — сказал юрист.

О том, что в Кыргызстане — государстве, некогда признанным «островком демократии» Центральной Азии, появятся свои «иноагенты» по аналогии с Россией, написал даже такой новостной медиагигант, как британский Reuters.

«Этот закон предоставляет властям республики более широкие надзорные полномочия и предусматривает уголовные санкции в случае несоблюдения», — отмечает издание.

Били не по паспорту

17 мая в Бишкеке вспыхнул стихийный протест против иностранцев. Митигующие, в основном молодые мужчины, перекрыли проспект Чуй. Только под утро 18 мая милиции удалось договориться с участниками несанкционированной акции. Они открыли дорогу, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек. По информации МВД, задержаны четверо иностранцев, среди которых трое граждан Египта.

Естественно, зарубежные СМИ написали об инциденте.

«Бишкек взбунтовался после избиений иностранцами: десятки пострадавших в погромах» — под таким заголовком вышла статья в «Московском Комсомольце».

«В ночь на 18 мая в столице Кыргызстана митинг против трудовой миграции перерос в беспорядки, в ходе которых почти 30 человек получили травмы, десятки были задержаны», — сообщала в те тревожные дни русская служба ВВС.

«Оккупировавшие центр Бишкека демонстранты перекрыли два перекрестка, проникли в общежитие для иностранных студентов, где избили несколько человек. Успокоить толпу не смогли ни полицейские кордоны, ни водометы. После нескольких задержаний переговоры с митингующими провел начальник Главного управления внутренних дел по Бишкеку Азамат Токтоналиев. В разговоре с ним демонстранты выразили недовольство тем, что в Кыргызстане увеличилось число трудовых мигрантов, потребовали ужесточить контроль над иностранцами и наказать троих задержанных после стычки в хостеле по всей строгости закона» — так описала ситуацию в столице КР DW.

Подробно на заявлении МИД Кыргызстана остановилось информационное издание NUR.kz. Медиа отметило, что чиновники министерства обратились к представителям СМИ и иностранным дипломатическим миссиям с просьбой «не распространять недостоверную и непроверенную информацию».

The Insider процитировал вице-премьера Эдиля Байсалова. Последний заявил, что «власти с марта 2024 года фиксируют всплеск антимигрантских настроений». И признал между делом — «студентов в Кыргызстане любят».

Новый дворец кыргызского президента

30 августа в Бишкеке с опозданием на год торжественно открыли здание администрации президента и кабинета министров «Ынтымак Ордо». Появилось оно на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль».

Некоторые зарубежные СМИ, в частности казахстанский Kursiv LifeStyle, отметил это событие. «В Бишкеке открылась новая резиденция президента Кыргызстана, вокруг которой еще на этапе строительства разгорелся скандал из-за подрядчика», — пишет издание.

Далее журналист подчеркивает — «в залах все дорого и красиво. Переговорные лаконичны, но изящны».

Другие иноСМИ о новом «Белом доме» кыргызского главы государства не писали.

Поймали на слове?

Зато российские медиа процитировали высказывание Садыра Жапарова в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину. В «РБК» вышла новость под заголовком «Жапаров счел неправильными указания Запада о запрете сотрудничать с Россией».

«Это, конечно, неправильно <...> Они говорят одно, но делают другое. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Европейский союз, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны или говорить, указывать, или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — сказал Садыр Жапаров.

Президент также добавил, что «Кыргызстан, наоборот, должен со всеми сотрудничать». «РБК» напомнил, что в конце сентября пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков поблагодарил КР за инициативу снять санкции с российских шахмат. Он также отметил, что она является не единственной страной, поддерживающей Россию в международной федерации (FIDE).

Тогда за полное снятие санкций, предложенное кыргызской федерацией, проголосовал 21 делегат.

При этом «РБК», как и другие российские СМИ, упорно продолжает именовать Кыргызстан Киргизией, исправляя название страны в прямых цитатах первых лиц Кыргызской Республики.

Еще об этом комментарии написал узбекский новостной портал Daryo.uz.

«В интервью, записанном 8 октября во время заседания Совета глав государств — участников СНГ в Москве и показанном в программе «Москва. Кремль. Путин», Жапаров подчеркнул, что западные страны сами ведут сотрудничество с Россией, несмотря на членство в НАТО или Европейском союзе, но при этом требуют от других государств отказа от сотрудничества с Россией и СНГ», — говорится в публикации Daryo.uz.

ОТГ в Бишкеке. Только официальные сообщения

В Бишкеке 6 ноября состоялся XI саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). В столице Кыргызстана собрались президенты Турции, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана. От стран-наблюдателей приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (Туркменистан тоже имеет статус наблюдателя. — Прим. 24.kg) в Бишкек не прилетел.

Причины не озвучиваются. Официальный Ашхабад, как пишут СМИ Туркменистана, представлял посол республики в КР Нуры Голлиев.

Крупнейшее турецкое новостное издание «Анадолу» разместило у себя на ленте официальное сообщение о том, что в столице Кыргызстана прошла встреча глав Организации тюркских государств, и перечислило, какие документы стороны подписали по ее итогам.

Углы сглажены?

Естественно, мировые СМИ не прошли мимо новости о том, что Кыргызстан и Таджикистан полностью завершили описание оставшихся участков государственной границы.

Рабочим группам правительственных делегаций поручили приступить к процессу оформления итоговых документов по делимитации рубежей.

Так, издание The Diplomat пишет, что к компромиссу удалось прийти лишь спустя 33 года после обретения двумя государствами независимости.

Обе стороны говорят, что достигли соглашения и полностью завершили описание своей общей границы. Следующие шаги будут еще сложнее. The Diplomat

The Diplomat между тем уточняет: соглашение составлено пока что лишь на бумаге. Оно станет мощным дипломатическим достижением для Кыргызстана и Таджикистана, но реальная работа начнется после реализации границы.

«Как обе стороны планируют реализовать свою границу после десятилетий спора внутри и между затронутыми общинами и как они будут ответственно управлять будущими конфликтами, неясно. По обе стороны границы чиновники склонялись к националистической риторике, когда это было полезно внутри страны, и изо всех сил пытались донести обоснование и необходимость порой спорных правительственных решений до общественности, которой придется их воплощать», — заключает издание.

P.S. Разумеется, мы не будем гадать, под какими заголовками новости из Кыргызстана попадут на ленты ведущих международных агентств в 2025 году. Но бесспорно одно: наши чиновники и депутаты обязательно подбросят журналистам пищу для новостей и аналитических разборов своими заявлениями, высказываниями, действиями, решениями. Не обойдется и без откровенных казусов, скандальных происшествий и неловких ситуаций.