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Общество

Во время ночных протестов в Бишкеке пострадали 29 человек

В ночь с 17 на 18 мая в Бишкеке за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек. Из них 15 человек доставили в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным оказали помощь на месте, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана.

На утро 18 мая в Городской больнице скорой медицинской помощи находятся два пациента. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное. Один пострадавший после оказания медпомощи ушел на амбулаторное лечение.

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В Национальный госпиталь поступили 12 пострадавших с различными травмами, после оказания медпомощи ушли на амбулаторное лечение 11 человек.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил 18 мая отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, которому диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции: репозиция перелома челюсти. Министр поручил руководству Нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.

В социальных сетях сообщают также о нападении в Бишкеке на общежитие с иностранными студентами. Но официальных подтверждений по этому поводу от правоохранительных органов республики нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294328/
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