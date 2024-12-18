Имамидина Ташова убедили прекратить голодовку

Сегодня, 18 декабря, директор Национального центра по предупреждению пыток Бакытбек Касымкулов убедил основателя стройкомпании KG Group Имамидина Ташова прекратить голодовку. Об этом сообщает наццентр. Бакытбек Касымкулов посетил СИЗО-1, где встретился с подсудимым Имамидином Ташовым в присутствии начальника медицинской санитарной части изолятора. По результатам беседы глава наццентра убедил бизнесмена прекратить голодовку и начать прием пищи и использовать другие законные методы выражения своей позиции. Имамидин Ташов в присутствии Бакытбека Касымкулова написал заявление о прекращении голодовки.

Напомним, 6 декабря суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group до 8 февраля, в ответ он попытался перерезать себе горло. Это была вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу. 17 декабря бизнесмен вновь попытался наложить на себя руки, куском стекла он порезал живот.

Ему предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Предприниматель задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».