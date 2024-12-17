Стало известно, какие раны нанес себе Имамидин Ташов

У основателя строительной компании KG Group Имамидина Ташова раны в области живота. Об этом 24.kg рассказал источник в Министерстве здравоохранения.

Напомним, Имамидина Ташова вновь доставили в больницу после очередной попытки суицида. Он наложил на себя руки в СИЗО-1. Его на скорой помощи доставили в Национальный хирургический центр имени Мамакеева. Сегодня, 17 декабря в 14.00 в Первомайском районном суде должно было состояться очередное судебное заседание по его делу.

Источник рассказал, что Имамидин Ташов повредил себе живот куском стекла. Ранение не проникающее, в пределах кожи и подкожно-жировой клетчатки. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, 6 декабря суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group до 8 февраля, в ответ он попытался перерезать себе горло. Это была вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу.

Ему предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Бизнесмен задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение предпринимателя, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».