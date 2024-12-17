14:07
USD 87.00
EUR 91.46
RUB 0.84
Происшествия

Имамидина Ташова доставили в больницу после очередной попытки суицида

Основателя KG Group Имамидина Ташова вновь доставили в больницу после очередной попытки суицида. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурсултан Жаныбеков.

По его словам, арестованный наложил на себя руки в СИЗО-1. Его на скорой помощи доставили в Национальный хирургический центр имени Мамакеева.

Сегодня в Первомайском суде столицы в 14.00 должно было состояться очередное судебное заседание по его делу.

Напомним, 6 декабря суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group до 8 февраля, в ответ он попытался перерезать себе горло. Это была вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу.

Ему предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Бизнесмен задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение предпринимателя, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314425/
просмотров: 1548
Версия для печати
Материалы по теме
Имамидин Ташов өзүнө кандай жаракат кылганы белгилүү болду
Стало известно, какие раны нанес себе Имамидин Ташов
Имамидин Ташов өзүн өзү дагы кол салгандан кийин ооруканага жеткирилди
Имамидин Ташов десятый день держит голодовку. Мать вновь просит отпустить сына
Спецслужбы задержали основателя и владельца Gergert Sport
Голодовка Темирлана Султанбекова: в СИН ответили на обвинения отца
Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство
Имамидин Ташовдун айылдаштары аны үй камагына чыгарууну суранууда
Односельчане просят отпустить Имамидина Ташова под домашний арест
Имамидин Ташовго биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, кайра абакка киргизилди
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автомобиль с&nbsp;иностранцами разорвало от&nbsp;удара: двое погибли на&nbsp;месте В Бишкеке автомобиль с иностранцами разорвало от удара: двое погибли на месте
На&nbsp;горнолыжном курорте в&nbsp;Грузии в&nbsp;ресторане нашли тела 12&nbsp;человек На горнолыжном курорте в Грузии в ресторане нашли тела 12 человек
Задержан помощник министра обороны за&nbsp;получение взятки Задержан помощник министра обороны за получение взятки
В&nbsp;Бишкеке задержан владелец магазина спортивной одежды Gergert Sport В Бишкеке задержан владелец магазина спортивной одежды Gergert Sport
Бизнес
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
Huawei представила в&nbsp;Дубае новый смартфон и&nbsp;другие флагманские устройства Huawei представила в Дубае новый смартфон и другие флагманские устройства
17 декабря, вторник
13:58
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 8 тысяч...
13:54
Турсунбай Бакир уулу предложил ввести уголовную ответственность за смену религии
13:50
Жестокое убийство женщины в Бишкеке. Мужчина нанес 22 удара ножом
13:36
Отключение света. Глава Минэнерго попросил прощения у кыргызстанцев
13:21
В Бишкеке ревнивый муж зарезал жену на глазах у прохожих