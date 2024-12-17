Имамидина Ташова доставили в больницу после очередной попытки суицида

Основателя KG Group Имамидина Ташова вновь доставили в больницу после очередной попытки суицида. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурсултан Жаныбеков.

По его словам, арестованный наложил на себя руки в СИЗО-1. Его на скорой помощи доставили в Национальный хирургический центр имени Мамакеева.

Сегодня в Первомайском суде столицы в 14.00 должно было состояться очередное судебное заседание по его делу.