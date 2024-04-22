Разыскиваемый по подозрению в покушении к насильственному захвату власти Имамидин Ташов задержан в селе Каинды Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Имамидин Ташов незаконно пересек кыргызско-казахскую границу. Его задержали по пути следования из Алматы в Кара-Балту.

«В Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, Имамидин Ташов проводил активную вербовочную работу через соцсети. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

В отношении главы строительной компании KG Group Имамидина Ташова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в попытке насильственного захвата власти. Ранее его объявили в розыск. По делу обвиняемым также проходит ативист Тилекмат Куренов.

Ранее в ГКНБ сообщали, что в Бишкеке компания KG Group построила шесть многоквартирных жилых домов. Но ни один из этих объектов не ввели в эксплуатацию в связи с самовольным возведением, без разрешительных документов.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он сообщил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».