В Кыргызстане ограничили доступ к TikTok. Об этом сообщают читатели.

Они отмечают, что при попытке зайти в приложение оно зависает. Известно, что у некоторых провайдеров доступ еще не заблокирован.

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

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Ранее ведомство получило письмо из ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Напомним, Минкультуры направило просьбу о блокировке TikTok в Минцифры еще в конце августа прошлого года.

Министерство цифрового развития попросили заблокировать TikTok на территории Кыргызстана. Ведомство отмечало, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

Это решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Распространилось мнение о том, что запрет популярной социальной сети усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в КР, снизит возможности самовыражения среди молодежи.