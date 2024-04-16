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Общество

ГКНБ просит ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории Кыргызстана

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Кыргызстана направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

Отмечено, что в ведомство поступило письмо из ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Чиновники ссылаются на Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному, нравственному развитию».

«В целях недопущения причинения вреда здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в соответствии с пунктом 8 правил проведения радиочастотных назначений, утвержденных постановлением правительства КР от 22 сентября 2023 года № 501, и на основании статьи 21-1 Закона «О связи» ГКНБ просит ограничить доступ к информационному сервису TikTok на территории Кыргызской Республики и предоставить письменный ответ до 18 апреля 2024-го», — говорится в тексте.

Напомним, Минкультуры направило просьбу о блокировке TikTok в Минцифры еще в конце августа прошлого года.

Министерство цифрового развития попросили заблокировать TikTok на территории Кыргызстана. Ведомство отмечало, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

Это решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Распространилось мнение о том, что запрет популярной социальной сети усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в КР, снизит возможности самовыражения среди молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291743/
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