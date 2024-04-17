В Минцифры прокомментировали решение об ограничении доступа к TikTok

В Министерстве цифрового развития рассказали, почему решили ограничить доступ к социальной сети TikTok.

В ведомстве напомнили, что им поступило мотивированное решение (письмо) Государственного комитета национальной безопасности. На его основании Служба по регулированию и надзору в отрасли связи в адрес операторов связи направила письмо операторам о необходимости принятия мер по ограничению доступа к указанному сервису.

«Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны сервиса статьи 2-1 Закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». В ней определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей», — подчеркнули в Минцифры.