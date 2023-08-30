04:23
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Экономика

Блокировка TikTok ударит по малому и среднему бизнесу

«Блокировка TikTok ударит по малому и среднему бизнесу», — заявила 24.kg глава общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева.

По ее словам, технически блокировка возможна, юридически это требует решения суда. Даже если власти законодательно примут такое решение, то TikTok в Кыргызстане работать не перестанет. Ведь существует множество технических возможностей для обхода запрета.

«Но сам факт блокировки — это не хорошо. Нужно понимать, что TikTok — это не информационное приложение. Это коммерческая продукция. Сейчас многие наши швейники, производители, бизнесмены используют TikTok для продвижения своих продуктов. Поэтому от его блокировки в первую очередь пострадает бизнес. Ведь TikTok дает больше возможностей для продвижения своего товара. Правила тех же Google и YouTube сложнее и дороже. Поэтому отключение в первую очередь повлияет на малый и средний бизнес. Он вынужден будет идти и развивать другие соцсети, где процесс дороже и тяжелее», — подчеркнули Татту Мамбеталиева.

Она также отметила, что государство подобными решениями создает неравные условия для других коммерческих приложений. В отношении контента, по которому выставляют претензии противники TikTok, эксперт отметила, что приложение имеет определенную специфику генерации. Если человеку нравится смотреть секс, то ему и будут попадаться такие ролики. Нравится кому-то смотреть политику и природу, то такие видео приложение и будет предлагать.

«Получается что те, кто возмущен контентом, сами смотрят такие видео. Если говорить про ограничения для детей, то в этом отношении существует много технических мер, которые родители могут применить. Например, установить на телефонах и других гаджетах блокировку определенного контента или вообще запрет на установку TikTok. С другой стороны, проблему просмотра запрещенных видео это не решит. Забейте в любой поисковик, например, «порнография», и вы этот контент получите спокойно. Поэтому какая разница, через что дети получают запрещенные видео», — отмечает Татту Мамбеталиева.

«Считаю, что блокировка TikTok — бесполезная инициатива и ненужные действия. Получается, что родители хотят возложить ответственность за безопасность детей на правительство, а сами этим не занимаются. Но это они должны контролировать, что смотрят их дети», — заключила эксперт.

Напомним, что Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики просит Министерство цифрового развития заблокировать TikTok на территории Кыргызстана. Ведомство отмечает, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/273838/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok
Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой
Жителя Кара-Суу задержали за разжигание межнациональной розни через TikTok
TikTok not blocked in Kyrgyzstan to date
На сегодня TikTok в Кыргызстане не заблокирован
Главного редактора NazarNews увезли на допрос в ГКНБ
Непраздничные даты кыргызской журналистики. Timeline
TikTok ban: Digital Development Ministry encounters technical difficulties
С марта 2024 года в России будут блокировать VPN-сервисы
Ликвидация Kloop Media. СМИ назвало заключение экспертизы непрофессиональным
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
С&nbsp;1&nbsp;мая тарифы на&nbsp;свет для населения будут составлять 110,8 тыйына С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына
Токтогульское водохранилище. Объем упал до&nbsp;7,3 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 марта, вторник
23:45
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются