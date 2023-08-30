«Блокировка TikTok ударит по малому и среднему бизнесу», — заявила 24.kg глава общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева.

По ее словам, технически блокировка возможна, юридически это требует решения суда. Даже если власти законодательно примут такое решение, то TikTok в Кыргызстане работать не перестанет. Ведь существует множество технических возможностей для обхода запрета.

«Но сам факт блокировки — это не хорошо. Нужно понимать, что TikTok — это не информационное приложение. Это коммерческая продукция. Сейчас многие наши швейники, производители, бизнесмены используют TikTok для продвижения своих продуктов. Поэтому от его блокировки в первую очередь пострадает бизнес. Ведь TikTok дает больше возможностей для продвижения своего товара. Правила тех же Google и YouTube сложнее и дороже. Поэтому отключение в первую очередь повлияет на малый и средний бизнес. Он вынужден будет идти и развивать другие соцсети, где процесс дороже и тяжелее», — подчеркнули Татту Мамбеталиева.

Она также отметила, что государство подобными решениями создает неравные условия для других коммерческих приложений. В отношении контента, по которому выставляют претензии противники TikTok, эксперт отметила, что приложение имеет определенную специфику генерации. Если человеку нравится смотреть секс, то ему и будут попадаться такие ролики. Нравится кому-то смотреть политику и природу, то такие видео приложение и будет предлагать.

«Получается что те, кто возмущен контентом, сами смотрят такие видео. Если говорить про ограничения для детей, то в этом отношении существует много технических мер, которые родители могут применить. Например, установить на телефонах и других гаджетах блокировку определенного контента или вообще запрет на установку TikTok. С другой стороны, проблему просмотра запрещенных видео это не решит. Забейте в любой поисковик, например, «порнография», и вы этот контент получите спокойно. Поэтому какая разница, через что дети получают запрещенные видео», — отмечает Татту Мамбеталиева.

«Считаю, что блокировка TikTok — бесполезная инициатива и ненужные действия. Получается, что родители хотят возложить ответственность за безопасность детей на правительство, а сами этим не занимаются. Но это они должны контролировать, что смотрят их дети», — заключила эксперт.

Напомним, что Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики просит Министерство цифрового развития заблокировать TikTok на территории Кыргызстана. Ведомство отмечает, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.