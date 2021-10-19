Новый Налоговый кодекс. Почему бизнес против документа

В Кыргызстане готовятся принять новый Налоговый кодекс. Документ прошел общественное обсуждение. В Министерстве экономики отчитались, что убрали из него самые спорные нормы.

Но бизнес все равно выступил против документа.

Предприниматели считают, что в нынешнем виде пользы от такой редакции Налогового кодекса не будет. Вместо облегчения работы он увеличит налоговую нагрузку и создаст проблемы.

Стратегия и практика разошлись

Совет по экономическим реформам при правительстве КР одобрил концепцию проекта Налогового кодекса. Его цель — создание благоприятных условий для деятельности налогоплательщиков, усиление либерализации экономики и определение основных направлений налоговой и таможенной политики на 2021-2025 годы.

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«Концепция включала устранение пробелов и противоречий налогового законодательства и совершенствование регулирования налога на добавленную стоимость. Кроме того, планировали оптимизировать налоговую регистрацию, декриминализировать налоговые правонарушения, определить право проведения налоговых проверок. Ожидалось, что внедрят альтернативные механизмы разрешения налоговых споров и отменят неэффективные налоговые льготы и освобождения», — рассказали в МДС.

По итогам рассмотрения нового Налогового кодекса бизнес констатирует: проект не достиг цели в части создания благоприятных условий для бизнеса.

В отдельных случаях он предусматривает увеличение налоговой нагрузки и ужесточение ответственности налогоплательщиков, увеличение полномочий налоговых органов.

Всесильные фискалы

В Международном деловом совете напомнили, что Конституция КР в качестве основного принципа работы государственных органов предусматривает принцип разграничения функций и полномочий. Так, по статье 152 Уголовно-процессуального кодекса КР, досудебное производство ведет ограниченное число органов. Налоговая служба к ним не относится. Фискалы должны контролировать соблюдение налогового законодательства и оказывать содействие налогоплательщику по исполнению налогового обязательства.

Принцип разграничения функций подразумевает, что полномочия по налоговому администрированию и ведение уголовного судопроизводства по налоговым преступлениям не могут быть у одного государственного органа.

В новом Налоговом кодексе ГНС предлагают дать функции дознания.

Бизнес считает, что это противоречит положениям Национальной стратегии развития Кыргызстана. В ней заложены принципы снижения уровня карательной практики и гуманизация законодательства, а также декриминализация экономических правонарушений.

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«Мы полагаем, что принятие этой нормы даст дополнительный стимул для развития коррупции в налоговых органах, где ее уровень и так один из самых высоких в стране», — уверены в МДС.

Кроме того, указ президента о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов предусматривал переход Налоговой службы к сервисной модели работы. Заявляли и об упрощении процедур налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов. Передача функций правоохранительных органов Налоговой службе не соответствует требованиям указа главы государства.

В Налоговом кодексе устанавливается прямая зависимость финансирования налоговых органов от собираемости налогов.

Предприниматели обеспокоены, что это может привести к росту случаев необоснованного доначисления налогов добросовестным налогоплательщикам. Такие случаи были в 2018-2019 годах, когда открыли Единый депозитный счет. Часть его средств (25-30 процентов) распределяли между правоохранительными органами. Тогда бизнес-ассоциациям поступало много обращений о доначислении налогов по результатам обращений правоохранительных органов в Налоговую службу. В итоге счет упразднили из-за нарушения прав бизнеса.

«Полагаем, что в условиях кризиса мера станет еще одним фактором, негативно влияющим на развитие предпринимательства, и даст новый повод для незаконных проверок и доначислений со стороны налоговых органов», — говорится в обращении предпринимателей к президенту.

Без защиты и с новыми налогами

Ранее предприниматели обращали внимание, что рассмотрение апелляций по налоговым спорам в вышестоящем налоговом органе зачастую формально и субъективно. В концепции была заложена задача по разработке действенного механизма рассмотрения апелляций. В предлагаемом проекте Налогового кодекса осталась прежняя норма.

Осталось и требование к банкам предоставлять информацию о движениях по счетам налогоплательщиков без решения суда.

Бизнес считает, что такая норма противоречит закону о банковской тайне. Учитывая расширение полномочий Налоговой службы в части проведения проверок, запросы на предоставление информации без решений судов могут носить массовый характер.

Бизнес неоднократно просил снизить санкции за налоговые правонарушения. Сейчас ставка практически 33 процента годовых. Ее установили в 2008 году, исходя из среднерыночной ставки по кредитам. Ставки с тех пор снизились, а размер пени остался.

По сути, взимание пени по такой ставке можно отнести к разряду «государственного ростовщичества». МДС

По неофициальным данным, только в 2020 году начислено пени на сумму около 850 миллионов сомов. Бизнес считает, что предлагаемые в проекте Налогового кодекса размеры санкций противоречат принципу соразмерности наказания за совершенное нарушение.

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«В проекте размер санкции основан на соотношении суммы заниженного налога к сумме налога, которая должна быть отражена в отчетности. Это существенно превышает действующие размеры. Кроме того, санкция в 100 процентов от суммы налога, которая не отражена в отчетности, независимо от того был ли оплачен налог, является несоразмерной правонарушению», — считают предприниматели.

Недоволен бизнес и внедрением обратного налога на добавленную стоимость (НДС) и НДС на электронные услуги. Этот вопрос не обсуждался с предпринимателями и экспертами. Чиновники говорят, что норму вводят в рамках гармонизации законодательства ЕАЭС. Но есть проблема. Взять обратный НДС в зачет сможет только крупный бизнес, а для среднего и малого он станет дополнительной нагрузкой.

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«Механизм обратного НДС применяли в Кыргызстане до 2008 года и отменили из-за сложностей его администрирования и отсутствия реальных бюджетных доходов. Поспешное введение так называемого «налога на Google», отсутствие механизмов и инфраструктуры для дистанционного администрирования, нечеткое разделение понятий, какие поставки подлежат обложению налогом на Google, а какие — обратным НДС, приведет к росту необоснованного доначисления НДС и споров с налоговыми органами», — рассказали в Международном деловом совете.

Предприниматели поддержали идею введения упрощенного налога для субъектов малого бизнеса. Но непонятно, как устанавливали ставки, почему, например, для субъектов общественного питания ставка 8 процентов, а для швейников — 1 процент.

«Такая практика противоречит принципу справедливости налогообложения. Для малых предпринимателей/компаний с оборотом до 8 миллионов сомов и низкой маржинальностью введение подобного налога приведет к увеличению налоговой нагрузки», — уверены бизнесмены.

При средней маржинальности в 10 процентов нагрузка может вырасти в 5-10 раз.

У таких предпринимателей не будет возможности оплачивать налог на прибыль (как сейчас) без уплаты НДС. Ведь они обязаны пройти регистрацию в качестве плательщика НДС.

Остаются открытыми вопросы по налогу с продаж для застройщиков жилья и повышение ставок при безналичных расчетах. Нулевую ставку налога с продаж (НсП) оставляют, но почему-то только до 2023 года. Ставка налога с продаж для застройщиков жилья установлена в 4 процента. Но нет определения, кто является застройщиком жилья — заказчик, подрядчик или оба.

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«Наряду с отменой налогового контракта данная норма приведет к тому, что стоимость жилья повысится минимум на 10 процентов, а с учетом невозможности зачета НДС на приобретенные стройматериалы стоимость может повыситься на 20 процентов и более. Прежде чем вводить подобные ставки, необходимо провести детальные экономические расчеты и определить, как это повлияет на цены на жилье для населения, так как налог с продаж является косвенным налогом и должен быть добавлен к цене», — прокомментировали ситуацию в Международном деловом совете.

Предприниматели говорят, что высказанные ими опасения — только часть возможных рисков нового Налогового кодекса. Чтобы не усложнять ситуацию, они обратились к президенту страны Садыру Жапарову с просьбой приостановить продвижение документа и отправить его на доработку.