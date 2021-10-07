Гульнара Ускенбаева: Новый Налоговый кодекс для малого бизнеса лучше нынешнего

«Во время обсуждения новой редакции Налогового кодекса были жаркие баталии», — заявила сегодня на пресс-конференции глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, государство уверено, что новая редакция — хороший Налоговый кодекс. У бизнеса есть другие мнения по отдельным положениям. Но стоит понимать, что Налоговый кодекс не может нравиться всем.

«При обсуждении многие наши предложения приняты. Но не совсем все. Например, функции дознания по налоговым правонарушениям остались за Налоговой службой. Это для нас некий риск. Все довольно сложно. Еще, наверное, в стенах Жогорку Кенеша будет этот вопрос обсуждаться. В любом случае можно сказать, что новый Налоговый кодекс для малого бизнеса лучше действующего. Наконец приравняли наших производителей к торговым компаниям. В нашей ассоциации половина членов — местные производители, о поддержке которых заявляет государство. Вторая половина — дистрибьюторы, которые импортируют товары. Все время действия нынешнего Налогового кодекса мы боролись с тем, чтобы приравнять по налогу с продаж производителей с дистрибьюторами. Это важно, потому что производители платили в два раза больше НсП. Наконец государство нас услышало и оказало поддержку», — высказалась Гульнара Ускенбаева.

Эксперт выразила благодарность международным донорами, чьи специалисты помогли чиновникам прописать простой механизм возврата НДС на экспорт. Положительным она назвала и то, что в новой редакции Налогового кодекса вырос регистрационный порог по налогу на добавленную стоимость (НДС) с 8 до 30 миллионов сомов. Гульнара Ускенбаева подчеркнула, что бизнес просил повышения не из-за нежелания платить НДС, а из-за сложности его администрирования.

«Теперь микробизнесу будет проще работать и платить налоги. Хотелось бы отметить, что Налоговый кодекс — это первый шаг. Основная проблема малого бизнеса — администрирование, те формы налоговой отчетности, в которых все сложно. Сейчас важно, чтобы при приведении подзаконных актов в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса не забыли послание президента об упрощении налоговых процедур», — заключила она.