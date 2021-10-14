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Экономика

Бизнес просит президента приостановить продвижение нового Налогового кодекса

Бизнес-сообщество выступило с официальным обращением к президенту страны Садыру Жапарову в связи с обсуждаемым проектом нового Налогового кодекса. Предприниматели просят приостановить продвижение документа.

В обращении отмечается, что ожидания в части серьезного реформирования налоговой системы, реальных мер по упрощению налогового администрирования и оптимизации налогового контроля, введению реальных мер по защите интересов добросовестных налогоплательщиков не нашли отражения в предлагаемом проекте. 

Новый Налоговый кодекс содержит нормы, которые вместо облегчения только усложнят работы предпринимателей.

В частности, бизнес-ассоциации обратили внимание на несколько основных критически важных проблем, заложенных в предлагаемом проекте Налогового кодекса. Например, им расширяются полномочия Налоговой службы за счет передачи функции дознания и создается прямая зависимость финансирования налоговых органов от собираемости налогов. Не предусмотрены альтернативные механизмы досудебного разрешения налоговых споров, значительно возрастают размеры санкций и не предусмотрены альтернативные механизмы досудебного разрешения налоговых споров.

Кроме того, в проекте Налогового кодекса сохраняется требование к банкам о предоставлении информации о движениях по счетам налогоплательщиков без решения суда. Вводятся налог на добавленную стоимость (НДС) для электронных услуг и так называемый обратный НДС, налог на Google, альтернативный режим налогообложения для малого бизнеса. У бизнеса остались вопросы к налогу с продаж для застройщиков жилья и повышения ставок при безналичных расчетах. Вызывает опасения и заложенная в документ двойная ответственность арендодателей.

«Учитывая, что эти опасения являются лишь частью возможных рисков для бизнеса в новом проекте Налогового кодекса КР, призываем приостановить его продвижение и отправить на доработку в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами в соответствующие для такого серьезного документа сроки», — заключили представители бизнес-ассоциаций.

Обращение подписали 23 бизнес-ассоциации страны, включая Международный деловой совет, Национальный альянс бизнес-ассоциаций и бизнес-ассоциации молодых предпринимателей JIA.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210369/
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