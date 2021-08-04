У здания Первомайского районного суда в Бишкеке собираются сторонники экс-премьер-министра Темира Сариева, задержанного сотрудниками ГКНБ по делу «Кумтора».

Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

Сейчас здесь находится около 70 человек. Сторонники лидера партии «Акшумкар» считают уголовное преследование экс-премьера политическим заказом.

«Темира Сариева задержали безосновательно. Никаких конкретных обвинений ему не выдвинули. Никаких комментариев, пояснений ГКНБ не дает. Со стороны это выглядит как политический заказ», — сказал один из участников акции протеста Айдар Искендеров.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он полетит лечиться за рубеж.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».

Бывший президент страны высказался по поводу участия нынешнего главы Министерства экономики и финансов Акылбека Жапарова в разработке соглашений по проекту «Кумтор».

«Соглашение 2003-2004 годов критикуется сегодня и Акылбеком Жапаровым. Я хочу сказать, что при подготовке этого соглашения была создана комиссия, в которую входили министры, депутаты. Ключевую роль тогда в ней играл Акылбек Жапаров — нынешний председатель депутатской комиссии по «Кумтору», — рассказал ранее Аскар Акаев.