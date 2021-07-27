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Общество

Супруга Орхана Инанды подала в суд на посла Турции в КР Ахмета Садыка Догана

Рейхан Инанды подала в суд на посла Турции в Кыргызстане Ахмета Садыка Догана. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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В заявлении говорится: ранее глава турецкой дипмиссии сказал, что Орхан Инанды является руководителем FETO в Центральной Азии, и назвал его плохим человеком.

«Ахмет Садык Доган распространил не соответствующие действительности сведения про моего супруга. Они порочат честь и достоинство не только Орхана Инанды, но и всей нашей семьи. Согласно принципу презумпции невиновности, каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным, пока не пройдет суд», — отмечено в нем.

Супруга Орхана Инанды попросила Первомайский суд Бишкека признать высказывания посла недействительными и порочащими честь и достоинство. Рейхан Инанды также просит обязать Ахмета Садыка Догана выступить с опровержением.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган рассказал, чем опасен Орхан Инанды для Кыргызстана. Он повторил версию официальной Анкары о деятельности Орхана Инанды, которая была предоставлена государственным телеканалом Турции TRT Haber.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля глава государства заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202215/
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