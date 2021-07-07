Новые подробности о похищении Орхана Инанды. Версия гостелеканала Турции

Глава сети школ «Сапат» Орхан Инанды управлял деньгами террористической организации FETO в Центральной Азии, был в тесных отношениях с его лидерами и выдал нелегальные паспорта ее членам. Об этом сообщает государственный телеканал TRT Haber.



По его данным, с 1985 по 1995 год Орхан Инанды принимал участие в секретной организации FETO и был арестован за «создание вооруженной террористической организации или руководство ею».

FETO — в переводе с турецкого «террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.

Госканал Турции сообщает, что установлено: Орхан Инанды является пользователем ByLock — приложения для смартфонов, которое позволяет общаться через частное зашифрованное соединение. По мнению правительства Турции, использование ByLock доказывает связь с движением Фетхуллаха Гюлена.



Помимо этого, Орхан Инанды встречался с так называемым беглецом из вооруженных сил Турции Адилом Оксюзом, когда он находился в Анкаре. Спецслужбы Турции считают, что он с 2001 года по сегодняшний день работает в качестве ответственного за FETO в Кыргызстане. В 2017 году по распоряжению Фетхуллаха Гюлена Орхан Инанды стал генеральным директором региона, в который входят Кыргызстан и Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Телеканал отмечает, что тем самым он управлял грязными деньгами FETO в Средней Азии. По его данным, директор «Сапата» по инструкции Фетхуллаха Гюлена также предоставил 25 беглым членам организации убежище в Кыргызстане и незаконно раздобыл им кыргызские паспорта.

Кроме того, спецслужбы Турции установили, что Орхан Инанды часто навещал главаря FETO, который живет в Пенсильвании (США).

«Последний раз он навестил лидера в марте 2021 года. Выяснилось, что также Орхан Инанды поддерживал тесные контакты с высшими руководителями организации», — утверждает госканал Турции.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

5 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире государственного телеканала TRT Haber, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью 24.kg прокомментировал похищение Орхана Инанды.