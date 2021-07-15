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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал. Посол Турции в Бишкеке фактически признал, что Орхан Инанды похищен

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган прокомментировал похищение директора международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

По его словам, Турция еще три года назад требовала экстрадиции Орхана Инанды.

«Он обвинялся в создании и руководстве вооруженной террористической организации. Мы сообщили властям Кыргызстана в то время, что он был гражданином Турции. Я удивлен тому, что сейчас происходит», — отметил Ахмет Садык Доган.

По его мнению, Орхан Инанды является руководителем ФЕТО в Центральной Азии. Он был задержан в результате операции, проведенной за рубежом национальной разведкой Турецкой Республики, и передан правосудию Турции.

«На мой взгляд, похищение — неправильное слово. Правильное слово — задержать и передать правосудию. При этом суверенитет Кыргызстана не был нарушен. Если бы 251 ваших граждан погибло в результате террористического акта в Кыргызстане, вы бы хотели привезти человека, разыскиваемого за то, что он был членом организации, которая это сделала, и предать его суду, в Кыргызстан, не так ли», — сказал Ахмет Садык Доган.

Дипломат добавил, что согласно закону о турецком гражданстве возможно получение гражданства другой страны.

«Вам не нужно декларировать, когда вы получаете гражданство другой страны. Орхан Инанды не сообщил Турции, что он является гражданином Кыргызстана. Он также не сообщил Кыргызстану, что сохранил свое гражданство Турции», — сказал дипломат.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201204/
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