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Общество

Дело Орхана Инанды. Суд Анкары арестовал главу «Сапата»: подробности

Орхан Инанды дал показания, касающиеся организации FETO. Он не захотел воспользоваться действующим положением о покаянии, сообщает турецкий государственный телеканал TRT Haber.

По его данным, член FETO Орхан Инанды задержан в Кыргызстане в ходе операции Национальной разведывательной организации и 6 июля передан в управление полиции Анкары.

Сообщается, что в рамках расследования, проведенного прокурором Анкары Биролом Туфаном, срок содержания под стражей главе «Сапата» продлен до 11 июля.

Расследование по делу было завершено 11 июля, оно направлено в суд. Суд вынес решение об аресте Орхана Инанды.

Как подчеркивает издание, в своих показаниях Орхан Инанды дал информацию, касающуюся оппозиционной исламской организации FETO. Он не захотел воспользоваться действующим положением о покаянии.

«Рассказывая про террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена, Орхан Инанды не использовал слова «террористическая организация», — говорится в сообщении.

Орхана Инанды подозревают в управлении вооруженной террористической организацией.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200883/
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