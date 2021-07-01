Пора открывать филиал СИЗО. Бывший премьер уже месяц лечится в частной клинике

Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже месяц лечится в частной клинике «Бикард».

В ГКНБ подтвердили 24.kg, что он был этапирован из СИЗО ГКНБ в частный стационар еще 8 июня. У Абылгазиева начались проблемы с сердцем из-за перенесенного ранее коронавируса. Однако, чем именно болен бывший глава правительства, в ведомстве не уточнили.

«Мы сможем его перевести в следственный изолятор только после медицинского заключения», — отметили в ГКНБ.

В клиники «Бикард» информацию о состоянии Мухаммедкалыя Абылгазиева не сообщили, сославшись на конфиденциальность.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в СИЗО ГКНБ.