Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в причастности к похищению Орхана Инанды

Есть обоснованные подозрения причастности депутата Шайлообека Атазова к похищению Орхана Инанды. Об этом говорится в заявлении адвоката Таалагуйль Токтакуновой в Генпрокуратуру.

По ее словам, ранее с видеорегистратора были сняты кадры, где запечатлены лица мужчин, которые следили за Орханом Инанды в день исчезновения.

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«Удалось выяснить, что одним из них оказался Арсен Айылчиев, который одет в футболку оранжево-телесного цвета с белой надписью на груди, и еще один человек, имя которого, по нашей информации, Асылбек. Мы узнали, что 29 апреля 2021 года Арсен Айылчиев публиковал в соцсетях фотографию с группой мужчин, на которой он изображен в той же футболке, в которой следил за Орханом Инанды. А рядом с ним на фото также изображен депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов. У нас возникли вполне обоснованные подозрения причастности нардепа к похищению Орхана Инанды, так как несколько дней назад он получил награду «Золотой человек года» в Турецкой Республике и на 17-й церемонии «Золотые люди года Шелкового пути» получил звание «Депутат года», — указывает в заявлении юрист.

В нем также говорится, что во время поездки в Турцию Шайлообек Атазов встречался с экс-заместителем премьер-министра Турции Йылдырымом Тугрулом Тюркешем, который также является депутатом Великого Национального собрания Турции, с мэром Анкары Мансуром Явашем и другими видными политиками.

«Обоснованно считаем, что именно Арсен Айылчиев и человек по имени Асылбек причастны к похищению Орхана Инанды, потому что в настоящее время они скрылись, а Арсен Айылчиев по известной нам информации звонит каждый день своим родителям и уведомляет о том, что он жив и здоров», — подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.

Она просит генпрокурора произвести следственное действие для фиксации доказательств идентичности одежды с изображений записей камеры видеорегистратора и фотографий со страницы в Facebook Арсена Айылчиева. Допросить Шайлообека Атазова, за какие заслуги он получил награду «Золотой человек года» и «Депутат года» в Турции, и рассмотреть причастность к похищению Орхана Инанды.

Шайлообек Атазов возглавляет спортивный клуб «Эрем». Баллотировался в парламент в октябре 2020 года от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. При этом оставался в списке «Ата Мекена». Сейчас он является депутатом от этой фракции.



Недавно разгорелся скандал, когда депутат Шайлообек Атазов чуть не подрался в парламенте со своей коллегой Айсулуу Мамашовой.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.