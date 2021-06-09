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Общество

Адвокат опубликовала записи из машины Орхана Инанды перед его исчезновением

Адвокат Таалайгуль Токтакунова опубликовала последние записи из машины президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды перед его исчезновением.
 
«Может, кто-нибудь знает запечатленного человека. Со слов близких, следователь данные записи из видеорегистратора не изымал, видимо, МВД решило, что искать лучше по стройкам, чем живых «свидетелей» или возможных похитителей. Записи переданы следователю, за сутки не соизволили даже устно ответить об удовлетворении ходатайства о приобщении», — написала юрист в соцсетях.
Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. С тех пор о нем ничего не известно.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196935/
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