Золотой человек. Депутат Шайлообек Атазов получил награду в Турции

Депутаты Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов удостоены в Турции награды «Золотой человек года». Об этом на своей странице в социальной сети сообщили сами нардепы.

По их словам, мероприятие провела Организация Шелкового пути по развитию дипломатических и экономических отношений под эгидой профессора, известного в турецком мире деятеля Сейфуллаха Тюрксоя.

На 17-й церемонии вручения награды «Золотые люди года Шелкового пути» Шайлообек Атазов получил звание «Депутат года», его коллега Айбек Осмонов удостоился звания «Успешный бизнесмен года» как руководитель стройкомпании «Ихлас» и депутат.

«В следующий раз мы посетим Анкару с депутатами. Ведутся переговоры по привлечению в нашу страну успешных инвесторов. Если мы сделаем добрые намерения и попробуем, все будет хорошо», — написал Шайлообек Атазов.

Отметим, Айбек Осмонов получил депутатский мандат в марте этого года. Он пришел вместо скончавшегося 28 февраля депутата Алмазбека Акматова из фракции «Бир Бол». Его родной брат Нурбек Осмонов — владелец холдинга «Каганат Инвест», в который входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» — компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД». Айбек Осмонов также известен как основатель партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с Райымбеком Матраимовым.

Шайлообек Атазов в октябре 2020 года был кандидатом от «Мекеним Кыргызстана», но в связи с отменой результатов выборов в парламент не попал. В марте этого года он получил депутатский мандат по списку партии «Ата Мекен», от которой баллотировался еще в 2015 году. Мандат он получил вместо ушедшего в президентский аппарат Искендера Гайпкулова.

Награду «Золотой человек года» ранее также получил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции Ибрагим Жунусов.