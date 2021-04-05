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Власть

Заступился за Матраимовых? Депутат возмущен действиями посла США в Кыргызстане

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу вмешивается во внутренние дела республики, заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности депутат Шайлообек Атазов.

Он обратился к министру иностранных дел Руслану Казакбаеву с просьбой отреагировать на действия Дональда Лу.

«Он конкретно и открыто вмешивается во внутренние дела страны. Вы должны дать свою оценку. Кому реагировать, если не министру иностранных дел. Включают в свои списки наших граждан», — сказал нардеп.

Руслан Казакбаев отметил, что во внешней политике есть специфика выражения недовольствия. «Не всем разговорам и взаимоотношениям мы даем публичность. Это ответственность», — добавил он.

«Мы посчитали, что в некоторых докладах Дональда Лу есть элементы вмешательства во внутренние дела КР, и об этом было сказано. Но также хочу отметить, что Дональд Лу — один из опытных послов в Кыргызстане. А по поводу включения в какие-то списки граждан и объявления вознаграждения — это их внутренние дела. Каждая страна самостоятельно принимает такие решения», — сказал Руслан Казакбаев.  

Отметим, что Шайлообек Атазов не стал уточнять, кого конкретно и в какие списки включают власти США.

Очевидно, речь идет о Райымбеке Матраимове. Соединенные Штаты добавили трех человек, в том числе бывшего таможенника, в так называемый список Магнитского. К нему будут применены санкции. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках Штатов. В список Магнитского включена и супруга Райымбека Матраимова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188854/
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