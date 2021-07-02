Исчезновение Орхана Инанды месяц спустя: имитация расследования

31 мая 2021 года в Кыргызстане исчез президент международного образовательного учреждения «Сапат» Орхан Инанды. Он пропал при весьма загадочных обстоятельствах. Правоохранительные органы поначалу рассылали релизы под копирку — «задействованы все силы», «работают лучшие», «прочесывают местности»... Такие усиленные меры милиции не дали абсолютно никаких результатов. Может, потому что кыргызстанца похитили и его давно нет в стране?

Фото 24.kg. Митинги в поддержку Орхана Инанды

По факту исчезновения Орхана Инанды было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Пресс-служба МВД чуть не через день рапортовала о том, что правоохранители усиленно работают и не покладая рук ведут поиски. Нет малейших зацепок даже спустя месяц.

9 июня адвокат Таалайгуль Токтакунова опубликовала последние записи из автомобиля главы «Сапат» перед его исчезновением. Она утверждала, что записи из видеорегистратора следователь не изымал.

Позже в ГУВД Бишкека поспешили ответить, что записи видеорегистратора из автомобиля Орхана Инанды ранее уже приобщили к материалам досудебного производства. В милиции также сказали, что адвокат без согласия родных опубликовала эти сведения в СМИ.

«Призываем отдельных лиц не использовать полученные данные в личных целях для освещения и пиара своей персоны. Это может отрицательно повлиять на ход расследования и дать возможность преступникам быть хорошо осведомленными», — сказали в пресс-службе.

Досудебное производство по розыску кыргызстанца находится под контролем министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Таалайгуль Токтакунова продолжает свою работу — она защищает интересы семьи Инанды. В тот же день, 9 июня, она сообщила, что Орхан Инанды в день исчезновения встречался с бывшим главой ГСИН Мелисом Турганбаевым. Они виделись в кофейне «Адриано». Известно, что разговор длился больше часа.

В свою очередь бывший милицейский чиновник подтвердил 24.kg, что встречался с пропавшим.

«Да, мы сидели в кафе «Адриано». Я знаю Орхана Инанды больше 20 лет — с тех пор, когда он открыл первую школу «Сапат» в Свердловском районе Бишкека. Это был конец 1990-х годов. У нас дружеские отношения. В тот день обсуждали систему образования, у меня есть идея открыть бизнес. Я был с сыном. Минут 30 поговорили, чай пили, и уехали. До этого я тоже с ним встречался, он помогал устроить детей в школу «Сапат», — рассказал он.

Фото 24.kg. Митинги в поддержку Орхана Инанды

Затем правительственное турецкое СМИ сообщило, что к пропаже Орхана Инанды причастны кыргызские спецслужбы. 6 июня журналист издания Ферхат Унлу опубликовал статью «Колебание секретной службы». В ней говорится, что к похищению Орхана Инанды причастен ГКНБ КР.

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Адвокат семьи Инанды потребовала исключить сотрудников ГКНБ из межведомственной следственной группы, сформированной с целью его поисков.

«Наши чекисты как молчали, так и молчат, видимо, их это не касается или молчание — знак согласия. Соответственно, у нас возникли обоснованные сомнения в беспристрастности данного органа в поиске господина Орхана Инанды. Мы обратились с просьбой вывести ГКНБ из межведомственной следственной группы. Но уже четвертый день ни прокуратура, ни ГКНБ никак не реагируют на ходатайство защиты», — говорила она 13 июня.

Но накануне юрист снова сделала публикацию по этому поводу. Она написала на своей странице в Facebook о том, что сотрудники ГКНБ в поисках Инанды не участвовали изначально.

«Чувство такое двоякое, как объяснить семье — или сказать, что контора не занимается поиском людей, или они слишком заняты. Если бы они искали, то точно нашли, ибо у них больше возможностей», — считает юрист.

Ранее жена Орхана Инанды Рейхан говорила, что не знает, писал ли он заявление о выходе из турецкого гражданства. С ее слов следует, что супруг последние шесть лет не посещал Турцию.

«Турция для него полностью закрыта. Я не знаю, выходил ли он из турецкого гражданства, но если даже у него был паспорт Турции, то сроки, возможно, истекли», — сказала Рейхан Инанды.

Супруга также подтвердила, что были предупреждения о готовившемся похищении Орхана Инанды, и ему предлагали взять охрану. Он отказался.

С 1 июня выпускники и сотрудники «Сапата» выходят на митинги с требованием к властям найти гражданина Кыргызстана Орхана Инанды. Сначала участники акции пикетировали у здания посольства Турции в КР, полагая, что преподавателя держат в заложниках в диппредставительстве.

Фото 24.kg. Митинги в поддержку Орхана Инанды

Позже место митинга перенесли на Старую площадь. У Дома правительства собирались несколько десятков кыргызстанцев и требовали усилить поиски.

Они даже объявили награду в $1 миллион за достоверную информацию о похищении и местонахождении Орхана Инанды. Однако никто не откликнулся. Очевидно, те, кто заказал это похищение, пообещали исполнителям большее. Для большинства также очевидно, что это не просто бытовой случай, а спланированная, возможно, международная спецоперация.

Версии следствия постоянно меняются. У многих есть ощущение, что власти что-то скрывают.

В МВД создали следственно-оперативную группу по розыску без вести пропавшего. Но действия милиции вызывают много вопросов. Орхана Инанды ищут на крышах домов, свалках и в частных гостиницах. Будто преподаватель международной сети школ какой-то бомж.

А в Турции Орхана Инанды власти откровенно называют террористом.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи «были обсуждены вопросы борьбы с террористическими организациями, в том числе с ФЕТО, а также аспекты сотрудничества в регионе».

«Последние политические проблемы обнажили темное, кровавое и неприятное лицо ФЕТО. Даст бог, мы сообща преодолеем это, поддерживая друг друга. Я еще раз заверил уважаемого президента в том, что Турция поддерживает кыргызский народ и власти страны. На каждом шагу к политической стабильности мы рядом с Кыргызстаном», — отметил он.

«Мы солидарны с моим дорогим братом, что ФЕТО представляет угрозу национальной безопасности обеих стран», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду Садыра Жапарова.

Официальная Анкара настаивает, что за попыткой государственного переворота в Турции, которая была предпринята в 2016 году, стоит турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен и его движение «Хизмет». Власти Турции называют эту организацию ФЕТО и считают ее террористической.

После неудачной попытки переворота были задержаны тысячи членов этого движения, но сам Гюлен и его сторонники обвинения в перевороте отвергают.

Власти Турции также неоднократно заявляли, что образовательные учреждения сети «Сапат» в Кыргызстане в свое время были учреждены последователями Гюлена, и требовали закрыть эту сеть.

Но официальный Бишкек отклонил это требование, заявив, что лицеи не представляют никакой угрозы.

Очень показательная деталь: на этой пресс-конференции ни президент Турции, ни президент Кыргызстана не сочли нужным уточнить, обсуждался ли вопрос исчезновения президента «Сапата».

Пропал гражданин, родившийся и проживший много лет в Турции. Пропал человек, получивший гражданство Кыргызстана и сделавший так много для своей второй родины, для ее будущего. Но ни один из лидеров двух родин Орхана Инанды не счел нужным выразить озабоченность беспрецедентным исчезновением человека.

А действия кыргызстанской милиции с каждым днем все больше похожи на имитацию поисков. Нет человека — нет проблемы. Страшно...