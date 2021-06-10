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Власть

Это террористы. Реджеп Эрдоган и Садыр Жапаров поговорили о ФЕТО

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи «были обсуждены вопросы борьбы с террористическими организациями, в том числе с ФЕТО, а также аспекты сотрудничества в регионе».

«Последние политические проблемы обнажили темное, кровавое и неприятное лицо ФЕТО. Даст бог, мы сообща преодолеем это, поддерживая друг друга. Я еще раз заверил уважаемого президента в том, что Турция поддерживает кыргызский народ и власти страны. На каждом шагу к политической стабильности мы рядом с Кыргызстаном», — отметил он.

Мы солидарны с моим дорогим братом, что ФЕТО представляет угрозу национальной безопасности обеих стран.

Реджеп Тайип Эрдоган

Официальная Анкара настаивает, что за попыткой государственного переворота в Турции, которая была предпринята в 2016 году, стоит турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен и его движение «Хизмет». Власти Турции называют эту организацию ФЕТО и считают ее террористической. После неудачной попытки переворота были задержаны тысячи членов этого движения, но сам Гюлен и его сторонники обвинения в перевороте отвергают.

Власти Турции также неоднократно заявляли, что образовательные учреждения сети «Сапат» в Кыргызстане в свое время были учреждены последователями Гюлена, и требовали закрыть эту сеть. Но официальный Бишкек отклонил это требование, заявив, что лицеи не представляют никакой угрозы.

Однако официально стороны не проинформировали, обсуждался ли вопрос исчезновения в Бишкеке президента «Сапата».

В Бишкеке 31 мая пропал Орхан Инанды. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело.

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197093/
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