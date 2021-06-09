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Происшествия

Исчезновение Орхана Инанды. ГУВД прокомментировало кадры с видеорегистратора

Проверяются всевозможные версии исчезновения Орхана Инанды, добытые предполагаемые вещественные доказательства и улики направляются на экспертизу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что записи видеорегистратора из автомобиля Орхана Инанды ранее уже были приобщены к материалам досудебного производства.

«1 июня карта памяти из видеорегистратора изъята при осмотре автомобиля и приобщена к материалам дела, родственникам она не возвращалась. Со слов представителя МОУ «Сапат», адвокат без согласия родных опубликовала данные сведения в СМИ. Призываем отдельных лиц не использовать полученные данные в личных целях, для освещения и пиара своей персоны. Это может отрицательно повлиять на ход расследования и дать возможность преступникам быть хорошо осведомленными», — сказали в ГУВД.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196973/
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