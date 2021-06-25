В Бишкеке возле Дома правительства сторонники Орхана Инанды продолжают акции

В Бишкеке возле Дома правительства Кыргызстана продолжают митинговать сторонники пропавшего президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

Сегодня на акцию протеста вышли примерно 300 человек. Участники требуют от властей предоставить информацию о поисках пропавшего. С 31 мая о нем ничего не известно.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.