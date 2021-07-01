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Общество

Представители ГКНБ в поисках Орхана Инанды не участвовали

Адвокат, представляющий интересы семьи руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды, Таалайгуль Токтакунова написала на своей странице в Facebook, что сотрудники ГКНБ в поисках Инанды не участвовали.
 
По ее словам, она не знает, как это объяснить близким исчезнувшего. «Чувство такое двоякое, как объяснить семье — или сказать, что контора не занимается поиском людей, или они слишком заняты. Если бы они искали, то точно нашли, ибо у них больше возможностей», — считает юрист.
 

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199602/
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