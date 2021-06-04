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Происшествия

За информацию о местонахождении Орхана Инанды готовы заплатить $1 миллион

В Бишкеке возле Дома правительства продолжается очередной митинг в поддержку Орхана Инанды.

На акцию протеста собралось около 300 человек. Они по-прежнему требуют от властей как можно скорее найти пропавшего.

Один из спикеров заявил, что за информацию о местонахождении Орхана Инанды выпускники международного образовательного учреждения «Сапат» заплатят $1 миллион.

«Уже четвертый день о его нахождении нет никакой информации. Мы обращаемся к президенту Садыру Жапарову, неравнодушным гражданам. Нам важна каждая информация», — подчеркнули митингующие.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Президент также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196365/
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