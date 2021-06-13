Исчезновение Орхана Инанды. Адвокат семьи просит вывести ГКНБ из следствия

Адвокат семьи пропавшего Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова просит вывести сотрудников ГКНБ из межведомственной следственной группы, сформированной с целью его поисков. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Юрист напомнила, что турецкое издание Sabah 7 июня заявило о причастности к похищению гражданина Кыргызстана Орхана Инанды ГКНБ в ответ на видеообращение супруги Рейхан Инанды о том, что ее супруг может находиться в здании посольства Турции в Бишкеке.

«Однако наши чекисты как молчали, так и молчат, видимо, их это не касается или молчание — знак согласия. Соответственно, у нас возникли обоснованные сомнения в беспристрастности данного органа в поиске господина Орхана Инанды. Мы обратились с просьбой вывести ГКНБ из межведомственной следственной группы. Но уже четвертый день ни прокуратура, ни ГКНБ никак не реагируют на ходатайство защиты», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. До сих пор о нем ничего неизвестно.

Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».