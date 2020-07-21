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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Сагынбек Абдрахманов подал в суд на ЦИК и выиграл

Глава альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов подал иск в административный суд Бишкека на решение ЦИК и выиграл процесс. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, суд признал незаконным аннулирование регистрации полномочных представителей политорганизации. «Теперь ЦИК обязан восстановить нашего юриста и финансиста, и мы начнем избирательную кампанию», — подчеркнул Сагынбек Абдрахманов.

Он добавил, что аргументы Центризбиркома о том, что вокруг печати и учредительных документов партии продолжаются споры, суд счел несостоятельными. «Правда на нашей стороне», — заключил Сагынбек Абдрахманов.

10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК о передаче печати и учредительных документов политорганизации. Однако Сагынбек Абдрахманов заявил, что это неверная информация, иск отозвал он.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации.

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Бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля прошлого года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес партии. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов политорганизации.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160104/
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