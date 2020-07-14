Выборы-2020. Сагынбек Абдрахманов намеревается судиться с ЦИК

Председатель альтернативной партии СДПК Сагынбек Абдрахманов возмущен решением ЦИК отказать в регистрации полномочных представителей политорганизации. Он подает в суд, о чем сообщил 24.kg.

Сагынбек Абдрахманов рассказал, что ни его, ни членов партии не уведомили о рассмотрении этого вопроса. «Нас обязаны были пригласить и заслушать. О каких судебных разбирательствах идет речь? Нет никаких судов. Я единственный и законный председатель СДПК на основании решения съезда от 3 апреля 2019 года. У нас все документы есть, печать, регистрация в реестре Минюста. Мы имеем полное право участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. А решение избирательной комиссии, лишившей нас возможности баллотироваться, абсолютно незаконно», — сказал он.

10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК о передаче печати и учредительных документов политорганизации. Однако Сагынбек Абдрахманов заявил, что это неверная информация, иск он отозвал сам.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации.

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Бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля прошлого года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес партии. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов политорганизации.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.