20:33
USD 77.70
EUR 87.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Сагынбек Абдрахманов намеревается судиться с ЦИК

Председатель альтернативной партии СДПК Сагынбек Абдрахманов возмущен решением ЦИК отказать в регистрации полномочных представителей политорганизации. Он подает в суд, о чем сообщил 24.kg.

Сагынбек Абдрахманов рассказал, что ни его, ни членов партии не уведомили о рассмотрении этого вопроса. «Нас обязаны были пригласить и заслушать. О каких судебных разбирательствах идет речь? Нет никаких судов. Я единственный и законный председатель СДПК на основании решения съезда от 3 апреля 2019 года. У нас все документы есть, печать, регистрация в реестре Минюста. Мы имеем полное право участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. А решение избирательной комиссии, лишившей нас возможности баллотироваться, абсолютно незаконно», — сказал он.

10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК о передаче печати и учредительных документов политорганизации. Однако Сагынбек Абдрахманов заявил, что это неверная информация, иск он отозвал сам. 

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации. 

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Раскол в СДПК. Партия осталась обезглавленной — все ушли

Бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля прошлого года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес партии. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов политорганизации.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159358/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Еще одну партию ждет предупреждение за преждевременную агитацию
Выборы-2020. ЦИК отказался рассмотреть вопрос о переносе даты голосования
Выборы-2020. Партии до 20 августа должны сдать все документы в ЦИК
Выборы-2020. Альтернативной СДПК отказано в регистрации представителей
Выборы-2020. Член ЦИК требует организовать онлайн-трансляцию заседаний
Выборы-2020. Партия «Республика» приостанавливает избирательную кампанию
Выборы-2020. Перенести парламентскую кампанию просит президента член ЦИК
Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
Выборы-2020. В ЦИК не решили, что делать с альтернативной СДПК
Выборы-2020. ЦИК обещает урезать расходы из-за пандемии коронавируса
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
14 июля, вторник
20:19
В Чон-Алайском районе пять дней не будет света. Местные жители возмущены В Чон-Алайском районе пять дней не будет света. Местные...
20:03
Антисанитария. Возле РОВД в Бишкеке не убирают мусор
20:02
Идет дезориентация больных. Чиновники со специалистами обсудили ситуацию
19:51
Ассоль Молдокматова обратилась к Путину. Комментарий пресс-секретаря главы КР
19:45
Выборы-2020. Сагынбек Абдрахманов намеревается судиться с ЦИК