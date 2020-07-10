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Общество

Суд отклонил иск Сагынбека Абдрахманова о передаче печати и документов СДПК

Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной партии СДПК Сагынбека Абдрахманова о передаче ему печати и учредительных документов партии. Об этом сообщает пресс-служба политорганизации. 

Уточняется, что ранее Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу  Сагынбека Абдрахманова и принял решение отменить постановления Первомайского районного и Бишкекского городского судов об отказе в рассмотрении его искового заявления. Иск был возвращен на новое рассмотрение в райсуд.  Сегодня первая инстанция отказала повторно. 

Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля 2019 года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов партии.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159007/
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10 июля, пятница
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