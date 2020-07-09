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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Первый предвыборный скандал. Две СДПК выясняют отношения

Исполняющий обязанности председателя СДПК Анвар Артыков обратился в Центризбирком с заявлением о том, что глава альтернативной Партии социал-демократов Сагынбек Абдрахманов использовал поддельные документы для регистрации на выборы-2020.

Он заявляет, что Сагынбек Абдрахманов использовал поддельные печать, подпись, свидетельство о регистрации и устав партии при регистрации в ЦИК для участия в парламентских выборах 4 октября.

«При этом, невзирая на то, что вокруг СДПК продолжаются судебные разбирательства, несмотря на отсутствие у Сагынбека Абдрахманова подлинных документов, Центризбирком принял от него уведомление об участии в выборах. Социал-демократическая партия Кыргызстана официально заявляет, что не подавала никаких уведомлений в ЦИК и не намеревалась участвовать в выборах», — отметил Анвар Артыков и подчеркнул, что на основании выявленных фактов подделки документов партия обратилась в Центризбирком с требованием отказать в регистрации «лжепартии СДПК и ее лжепредседателю Сагынбеку Абдрахманову».

Напомним, что бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля 2019 года Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов партии.

В СДПК Алмазбека Атамбаева произошел раскол. Бывшие соратники не поделили власть и обвинили друг друга в интригах. Большая часть членов политсовета приостановила свои полномочия. Фактически старейшая партия прекратила свое существование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158918/
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