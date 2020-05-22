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Общество

Разборки в СДПК Атамбаева. Ирина Карамушкина назвала имена виновных в интригах

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина ответила на заявление члена политсовета СДПК Адиля Турдукулова о том, что дети Алмазбека Атамбаева разрушают основу партии. Обращение опубликовано на ее странице в Facebook.

По ее словам, Адиль Турдукулов не воспринимается членами партии как социал-демократ, а воспринимается как журналист, который поднимает свой имидж за счет интриг и «стравливая» партийцев, поэтому давно его выступления мы не воспринимаем всерьез. «Его критика, оскорбления и публичные угрозы в адрес членов политсовета СДПК Сапара Исакова, Ирины Карамушкиной, Риты Борбукеевой, Алги Кылычова, Темирлана Султанбекова и многих других никак нельзя назвать примером партийной этики. Его отдаленность от партии объясняется лишь тем, что он сам не делает ничего, чтобы к ней приблизиться», — пишет Ирина Карамушкина.

Партия — это прежде всего люди, и если кто-то не приятен, не имеет уважения среди партийцев или просто изгой, то это проблема в самой личности Адиля Турдукулова.

Ирина Карамушкина

По мнению депутата, популярность, народное одобрение, поддержка партийцев детей бывшего президента Алмазбека Атамбаева не дают покоя чрезмерно амбициозному Адилю Турдукулову, который хочет возглавить СДПК.

Ирина Карамушкина обвинила Асель Кодуранову и Кундуз Жолдубаеву в том, что они приняли сторону Адиля Турдукулова, не смогли пресечь разрастающиеся интриги и разброд-шатание партийцев.

Она добавила, что зарегистрирована новая партия «Социал-демократы Кыргызстана», которая собирается участвовать в парламентских выборах-2020.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153500/
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