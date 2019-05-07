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Общество

Генпрокуратура внесла заявление Алмазбека Атамбаева в реестр преступлений

Генеральная прокуратура зарегистрировала заявление от экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о перерегистрации партии СДПК в Едином реестре преступлений и проступков. Об этом 24.kg сообщил член политсовета Адиль Турдукулов.

По его словам, заявление зарегистрировано спустя 17 дней после того, как Алмазбек Атамбаев отправил его в надзорный орган.

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«Заявление зарегистрировали по статьям «Подмена документов» и «Злоупотребление должностными полномочиями» УК КР. Такая долгая регистрация вызывает вопросы, ведь в реестр прокуратура должна была внести заявление в течение 24 часов с момента его подачи», — сказал Адиль Турдукулов.

Напомним, что Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.

В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют сообщить о начале досудебного производства.
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