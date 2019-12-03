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Общество

СДПК Сагынбека Абдрахманова выиграла все суды по отчуждению документов и печати

Социал-демократическая партия Кыргызстана под руководством Сагынбека Абдрахманова выиграла процесс во всех инстанциях, включая Верховный суд, по отчуждению документов и печати СДПК. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, он судился с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, и суд признал его, Абдрахманова, единственным законным главой политической организации.

«Не только документы, устанавливающие наши права на СДПК, мы получить не можем. Поскольку, как заявила Ирина Карамушкина, они вывезены из Кыргызстана. Нам предстоит еще одно разбирательство. Удерживать у себя печать и игнорировать решение судов — это незаконно», — сказал Сагынбек Абдрахманов и добавил, что политсовет альтернативной СДПК изготовит собственную печать, и она будет единственная легитимная.

«Вывозить имущество партии из страны — это уже преступление», — резюмировал Сагынбек Абдрахманов.

Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший президент и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.
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