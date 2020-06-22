У сотрудницы аппарата ЦИК выявлен коронавирус

У сотрудницы международного отдела аппарата Центризбиркома выявлен коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным избирательной комиссии, сотрудница изолирована, решается вопрос о переводе на удаленный режим работы аппарата ЦИК и пресс-службы. Члены ЦИК также будут сдавать ПЦР-анализы.

Отметим, сегодня стало известно, что COVID-19 диагностирован у главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова.

Коронавирус выявлен и в «Белом доме». 19 июня стало известно, что член парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заразился COVID-19. Он контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова.

Стало известно, что коронавирус выявлен еще у пяти нардепов — троих членов фракции СДПК, одного члена «Бир Бола» и одного депутата от фракции «Онугуу-Прогресс».

18 июня заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.