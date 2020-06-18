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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус выявлен у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, о болезни он узнал на выходных перед тем, как выйти на работу.

«В связи с этим еще 14 дней я буду работать из дома. Контактировавшие со мной сотрудники пресс-службы также будут работать дистанционно. Поэтому прямого эфира, запланированного на завтра, не будет. Надеюсь, если у моих коллег анализы покажут отрицательный результат, то со следующей недели мы полностью восстановим работу. Вместе с нами анализы сдали и несколько депутатов, а также сотрудников аппарата. Результаты будут через один-два дня», — написал Ибраим Нуракун уулу.

За весь период в Кыргызстане выявлено 2 тысячи 657 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 1 тысяча 933.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156602/
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