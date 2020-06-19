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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Жогорку Кенеше. Заразился депутат от фракции «Кыргызстан»

Депутат от фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заразился коронавирусом. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

По данным источников, он сдал накануне тест и результат оказался положительным. Нардеп изолирован. Анализы сдают все члены фракции, включая лидера Канатбека Исаева. 

Отметим, Бейшеналы Нурдинов пришел в парламент вместо Алмазбека Баатырбекова. Последний назначен первым вице-премьер-министром. 

Это уже второй случай заражения СOVID-19 в стенах парламента. Накануне стало известно, что заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156754/
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