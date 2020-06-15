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Общество

Три компании хотят поставлять автобусы для Бишкека

Автобусы для Бишкека готовы поставить три компании. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Конкурс проводится двухэтапным способом. На первом конкурсные заявки оцениваются на соответствие квалификации и техническим требованиям закупающей организации, на втором — по предложенной цене.

Заявки подали китайские компании Zhengzhouyutongbus Co, Xiamen Golden Dragon Bus Co и ОсОО «ДТ Техник».

Напомним, что Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило новый тендер на приобретение 100 автобусов за 710 миллионов сомов. В первом конкурсе заявки на участие подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч. Один из участников китайская фирма Beiqi Foton motor Co, LTD не согласилась с итогами и подала заявление в независимую межведомственную комиссию (НМК) по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Она признала жалобу обоснованной. БПАТП отменило итоги первого конкурса и объявило новый. Но фирма Beiqi Foton motor Co, LTD вновь обратилась с жалобой в НМК на незаконное признание закупающей организацией первого конкурса несостоявшимся. Комиссия и ее признала обоснованной. Однако БПАТП не отменило проведение конкурса.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156117/
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