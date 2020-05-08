Автобусы для Бишкека. Жалоба участника конкурса удовлетворена

Независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов (НМК) признала обоснованной жалобу участника конкурса на поставку автобусов для Бишкека — компании Beiqi Foton motor Co, LTD. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Поставщик не согласился с тем, что его заявку отклонили на первом этапе из-за несоответствия квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией.

Читайте по теме Красивые обещания. Почему Бишкек может остаться без автобусов

Комиссия пришла к выводу, что закупающая организация при оценке конкурсных заявок нарушила требования Закона КР «О государственных закупках». В частности, основополагающих принципов осуществления процедуры: публичности, открытости, законности и беспристрастности в отношении поставщиков; создания равных и справедливых условий для поставщиков (подрядчиков) при государственных закупках и другие.

«Причины отклонения по нарушениям, которые имелись у заявителя, были и у других участников конкурса, в том числе и у победителя», — отмечено в решении комиссии.

По ее данным, решение закупающей организации, нарушающее условия конкурса, должны отменить.

Заявки на участие в тендере на поставку автобусов подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч.

Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.